5 décembre : les jours de grève sont-ils payés ?

Pour minimiser l'impact de la grève sur leur rémunération, Me Johan Zénou, avocat en droit social, nous explique que "les salariés peuvent poser des RTT et participent dans les faits au mouvement de grève."

Car pour les fonctionnaires territoriaux (communes, départements, régions) et hospitaliers, la retenue est proportionnelle à la durée d'absence . C'est-à-dire, 1/30e pour une journée d'absence ou 1/60e pour une demi-journée d'absence. Pour les débrayages plus courts le calcul s'effectue selon le nombre d'heures normalement travaillées durant un mois, soit 151,67 heures. Par exemple, la retenue pour 2 heures non travaillées sera de 2/151,67e.

Comme l'explique à LCI, Me Marie-Hélène Bensadoun, spécialiste dans le conseil aux entreprises en droit du travail au cabinet August Dubouzy, "les protocoles de fin de mouvement prévoient le plus souvent une rémunération de tout ou partie des jours non travaillés." Mais ces dispositifs sont plutôt au sein des mouvements de grèves qui atteignent une certaine ampleur à l'échelle de l'entreprise. "Si quelques salariés seulement font grève, leur force de négociation est beaucoup plus faible pour la reprise du travail et ils ne seront pas en bonne position pour demander à être payés", précise Me Bensadoun.

Enfin, il ne faut pas oublier les dispositifs de soutiens mis en place par les syndicats eux-mêmes pour leurs adhérents grévistes. Des caisses de solidarité financière existent pour compenser - au moins partiellement - certains jours de grève. La CGT dispose de 124.755 euros au 1er décembre et a versé plus de 630.000 euros depuis 2016. Autre possibilité, l'an dernier, la 'cagnotte des cheminots' faisant appel à la générosité des Français avait dépassé les 1 millions d'euros récoltés.