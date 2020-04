"77% d'entre eux ne vont pas se verser de salaire" : les avocats tirent la sonnette d’alarme

80% ont déjà perdu la moitié de leur chiffre d’affaires. Quatre cabinets sur sont dix aujourd’hui à l’arrêt. Les avocats paient un lourd tribut au confinement. Avec les tribunaux fermés, c’est tout un pan de leur activité qui s’écroule. Pour la première fois, une enquête du Conseil national du Barreau permet de faire le point sur cette situation inédite.

Preuve de l’envie de témoigner, ce sont plus de 10.000 avocats qui ont répondu en quelques jours à l’enquête lancée par l’institution. Et les chiffres sont confondants, détaillés par Me Jean-Michel Calvar, bâtonnier du barreau de Nantes, sur le site du CNB. "41% des avocats ont totalement arrêté toute activité , 56% ont partiellement arrêté", détaille-t-il. "Pour 66% des sondés, l’activité a été réduite de plus de la moitié. Quant aux possibilités de facturations, 90% d’entre eux indiquent qu’elles se sont réduites de 50 à 0%." Une chute drastique du chiffre d’affaires qui, alors que rien ne se profile à l'horizon, n’est évidemment pas sans conséquences.