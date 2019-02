80% des salariés veulent changer de job en 2019, c'est deux fois plus que l'an dernier

Le cabinet pointe enfin une autre tendance, en plein essor : le free-lance. Un statut qui séduit pour sa liberté d’organisation, la variété des missions ou des revenus supposés plus élevés. A contrario, le temps de travail jugé plus conséquent et la nécessité de prospecter freinent les candidats à adopter ce statut. Résultat : si les salariés sont nombreux à souhaiter devenir freelance (26%), ceux qui le sont déjà sont encore plus nombreux à vouloir redevenir salariés à court terme (82%).





> Pour consulter l'étude, c'est par ici