87% des embauches se font en CDD, dont un tiers pour une journée

De plus en plus d’embauches en contrat court. Et des contrats de plus en plus courts. A en croire l’étude publiée jeudi 22 juin par la Dares, le service des statistiques du ministère du Travail, la flexibilité trouve toute sa place dans le monde du travail.





Le phénomène est particulièrement marqué dans certains secteurs d’activité, comme l’hébergement médico-social, l’audiovisuel ou la restauration. Il est moins marqué dans l’industrie et la construction, où l’emploi temporaire passe avant tout par l’intérim.