A 50 ans, elles ont totalement changé de vie et créé leur boîte : leurs défis, leurs conseils, leurs astuces

Son entreprise : Wellbuy, un cabinet de conseil spécialisé en achats, créé en 2015.





Son parcours ? Petite fille, je rêvais d’avoir mon entreprise à 50 ans. Mais je suis partie vers le salariat, j’ai travaillé une dizaine d’années dans une banque, une quinzaine en achat. A 45 ans, je négocie et sors d’une entreprise. A l’époque, je suis en contact avec un chasseur de têtes qui me dit : "A 45 ans, on peut encore trouver, mais après 50 ans, c’est compliqué." Je me suis donc dit que c’était le moment de créer ma société. Je voulais faire des achats. J'ai développé cela pour les entreprises puis les collectivités territoriales. J’apporte à mes clients du public mes techniques privées, j'aime cette idée de passerelle.





Les défis ? Cela n’a pas été évident de me vendre, de parler de moi. Il parait que les femmes ont ce "syndrôme de l’imposteur", qu’elles doutent davantage de leurs capacités. Alors qu’il faut devenir son propre commercial, et ça, c’est un métier ! Mais je n’ai pas eu de problèmes liés au fait d’être une femme. A l’inverse, comme j’évolue dans un milieu plutôt masculin, je sens une bonne écoute, il y a une reconnaissance que je n’avais pas en tant que salariée : ils trouvent que c’est courageux, audacieux".





Ses conseils ? Il ne faut pas oublier que la création est difficile. Cela demande un très gros investissement, d’être à l’écoute. Cela prend du temps. On ne se rend même pas compte à quel point le statut de salarié est confortable. Il ne faut pas rester dans son coin. Je me suis tournée vers trois réseaux, qui ont été complémentaires : Initiatives, BGE, et Force Femmes. J’insiste sur le fait d’être forte. Il est essentiel d’être bien soi-même. Car on a beau être soutenue, on est seule face à soi-même, et on n’imagine pas à quel point… Même mes amies très proches me disaient "Mais c’est quoi ta dernière lubie ?". Cela veut tout dire !





Des regrets ? Aucun ! On fait des rencontres magiques quand on est créateur. J’ai rencontré des hommes et des femmes fabuleux, de tous âges."