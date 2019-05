À la rencontre de Séverina Lartigue, créatrice de fleurs en soie

À Lisieux, Séverina Lartigue crée toutes sortes de fleurs en soie. Elle utilise notamment la rose délicate, le camélia ou encore l'anémone. La créatrice commence toujours par l'observation, puis un croquis, pour mettre ses projets en forme. La rose est la fleur dominante dans ses fabrications. Ces dernières devront passer par plusieurs étapes : des dessins, la préparation de tissus, le façonnage et l'assemblage, qu'elle réalise elle-même.



