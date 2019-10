Accord compétitivité-emploi : ça marche ou non ?

JT 20H - Les accords de compétitivité sont-ils la recette miracle qui permet à toutes entreprises de sortir d'un mauvais pas ? Éléments de réponse avec notre spécialiste économie, François Lenglet.

Les chantiers navals de Saint-Nazaire sont un exemple de réussite dans les accords de compétitivité. Mais il y a aussi des ratés comme la fermeture de l'usine Michelin à la Roche-sur-Yon en Vendée. De tels accords permettent d'améliorer la compétitivité, mais pas de redresser un marché qui s'effondre. Et encore moins de contrer une concurrence chinoise largement subventionnée, alors que les frontières sont ouvertes.



