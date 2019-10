Accord de compétitivité : quels résultats pour les chantiers navals STX ?

JT 20H - Cinq ans après l'accord de réduction d'avantages sociaux des salariés, les syndicats sont divisés sur ses effets sur le carnet de commandes de STX désormais appelé Chantiers de l'Atlantique.

En 2014, les salariés des chantiers navals STX, à Saint-Nazaire, avaient eux aussi fait des concessions : le gel des salaires entre autres pour sauver des emplois. Ce plan a-t-il porté ses fruits ? Pour la CFDT, il a été indispensable et a permis aux salariés de retrouver les avantages qu'ils avaient eus auparavant. La CGT, de son côté, évoque que rien ne prouve encore aujourd'hui que cet accord a relancé les carnets de commandes de paquebots.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.