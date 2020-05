Agriculture, distribution, logistique... Plusieurs secteurs recrutent massivement pour cet été AFP

RECRUTEMENT - Excepté pour le secteur de l'hôtellerie-restauration qui a stoppé les recrutements, plus de 250 000 demandes de travail sont enregistrées pour la saison d'été, note une étude de Qapa, plateforme d'intérim.

A priori, les saisonniers ne connaissent pas la crise. Même si l’avenir est encore flou, sur le plan du déconfinement, certains secteurs sont en recherche active de main d’œuvre. C’est ce que montre une étude menée par Qapa, une plateforme de recrutement par l'intérim, qui a scruté les chiffres des demandes d'emploi de saisonniers en France pour toute la saison estivale. Une explosion qui montre que les professionnels envisagent une reprise des activités pour l'été.

"La saison estivale approche à grand pas et les professionnels espèrent pouvoir rattraper le retard perdu à cause du confinement", analyse dans un communiqué Stéphanie Delestre, présidente de Qapa. "Cette année, nous allons assister à un véritable rush des embauches pour les saisonniers qui a déjà commencé avec des recrutements à distance." La plateforme indique avoir enregistré plus de 500 000 candidats saisonniers. "Un gros volume de candidats disponibles actuellement partout en France a été renforcé par le nombre important d'étudiants qui n'ont plus cours jusqu'en octobre et qui recherchent donc activement du travail pour l'été", indique la présidente. En effet, même en cette période floue, le nombre de demandes pour la saison d'été est très fort avec plus de 250 000 recrutements sur 5 secteurs principaux : l'agriculture qui arrive en tête avec 200 000 demandes, suivi de l'agroalimentaire, la grande distribution et la logistique avec plus de 10 000 postes chacun. Enfin, le secteur de l'hygiène et propreté recrute 5 000 saisonniers. En ce qui concerne les salaires proposés, la moyenne reste celle du SMIC au taux de 10,15 euros de l'heure.

L'hôtellerie-restauration dans l'expectative

Suivant les régions, les demandes ne sont pas les mêmes. Ainsi, en agriculture, les postes particulièrement recherchés sont ceux de travailleurs polyvalents, et surtout dans les régions Occitanie, Rhône-Alpes et Paca. La logistique, elle, recherche des manutentionnaires, des préparateurs de commande et des caristes, notamment en Île-de-France et Rhône-Alpes. Pour la grande distribution, ce sont des employés de libre-service, notamment en Île-de-France et en PACA. L’agroalimentaire, particulièrement développé en Bretagne et en Rhône-Alpes, recherche des agents de production et des agents de conditionnement. Enfin, le secteur de l’hygiène propreté, lui, recherche sur toute la France des agents d’entretien. La particularité pour cet été 2020 est cependant le manque de visibilité sur l'un des plus gros secteurs qui arrive normalement en deuxième position chaque année en nombre de recrutements de saisonniers : l'hôtellerie-restauration, qui attend encore de connaître les directives gouvernementales et qui a donc mis en attente tous les recrutements. "Mais il est fort probable que les propositions de postes arrivent d'ici quelques semaines en grand nombre", estime Stéphanie Delestre.

Les initiatives se multiplient pour mettre en relation les travailleurs et les secteurs en tension. Ainsi, en Île-de-France, la Région vient de lancer une plateforme, en partenariat avec Leboncoin et StaffMe, une start-up de la RH Tech. Ensemble pour l'emploi est appelée à "devenir le point de convergence entre les recruteurs et les demandeurs d’emploi en Île-de-France", notamment dans des secteurs où les métiers sont en tension comme la propreté, le bâtiment et les services à la personne, ou encore le numérique, la logistique et la sécurité.

