Aide à la dépendance : un secteur qui peine à recruter

Au moins 830.000 personnes travaillent dans le secteur de l’aide aux personnes âgées. Ce chiffre est cependant insuffisant, car un établissement sur deux ne trouve pas de candidats à recruter. D’ici 2030, plus de 200.000 emplois supplémentaires devront pourtant être créés. Pour recruter facilement, les experts suggèrent d’augmenter les salaires.



