Aloxe-Corton : le casse-tête du recrutement des vendangeurs

A Aloxe-Corton, en Côte-d'Or, un domaine viticole rencontre le même souci tous les ans. Trouver des vendangeurs pour assurer les 49 hectares de vigne, avant la fin de l'été. Comme la main-d'œuvre est difficile à trouver, les viticulteurs mettent toutes les chances de leur côté pour séduire les candidats, notamment en termes de transports, repas et repos. Près de 5 000 postes sont à pouvoir dans la région, et les rémunérations sont alléchantes pour la plupart.



