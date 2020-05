Amazon fait une demande de chômage partiel, le ministère du Travail refuse

Plusieurs milliers de personnes étaient concernées. Amazon a demandé jeudi le chômage partiel pour ses six sites français dont l'activité a été suspendue mais ne pourra pas bénéficier de ce système d'indemnisation qui concerne aujourd'hui plus d’un salarié du privé sur deux.

La direction du géant américain de la logistique a indiqué à l'AFP qu'elle avait "fait une demande de chômage partiel pour six sites, soit environ 10.000 personnes, qui n'a pas abouti". Le ministère du Travail a confirmé avoir reçu une demande "jeudi" et l'avoir refusée.

En France, le géant du commerce en ligne a suspendu l'activité de ses centres de distribution jusqu'au 5 mai après une décision de justice lui imposant d'évaluer les risques liés à l'épidémie de Covid-19.

La cour d'appel de Versailles avait donné raison le 24 avril aux syndicats qui réclamaient une réelle évaluation des risques liés au nouveau coronavirus, venant confirmer une décision du tribunal de Nanterre dix jours plus tôt. La cour d'appel a précisé et élargi la liste des produits qu'Amazon peut continuer à livrer dans l'attente de cette évaluation et a fixé une astreinte de 100.000 euros par infraction. Ces derniers concernent les produits high-tech, informatique, bureau et "Tout pour les animaux", santé et soins du corps, homme, nutrition, parapharmacie, ainsi qu'à l'épicerie, boissons et entretien.