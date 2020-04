Amazon sous pression, la direction défend ses mesures de sécurité Entrepôt d'Amazon à Brétigny-sur-Orge − TF1

SOCIAL - Depuis le début de la crise du coronavirus, les syndicats dénoncent des conditions de travail dangereuses pour les travailleurs, notamment dans les entrepôts. La direction assure, elle, tout faire pour la sécurité de ses salariés.

Pas de répit chez Amazon. D'une part les commandes affluent et d'autre part, le climat est tout sauf serein? Depuis le début de la crise du coronavirus, les syndicats sont sur le pont. La CFDT appelle d’ailleurs les salariés à la grève depuis ce mercredi, tandis que SUD-Solidaires réclame la fermeture des six sites et a déposé une demande d'assignation en ce sens. Pour eux, la direction "continue de privilégier ses ventes au détriment de la santé de ses employés". "Après des échanges infructueux entre les organisations syndicales et la direction d'Amazon (...) et malgré les injonctions publiques du gouvernement à assurer la sécurité sanitaire des salariés de l'entreprise, la situation est au point mort", explique la CFDT dans un communiqué.

Alors que l’entreprise a déjà essuyé les critiques de Bruno le Maire et Muriel Pénicaud, dénonçant notamment les "pressions" sur ses salariés, l’Inspection du travail s'invite dans le débat. "Les inspections du travail ont agi de manière coordonnée ce week-end sur les six sites du groupe et procédé à quatre mises en demeure à Brétigny-sur-Orge (Essonne), Saran (Loiret), Lauwin-Planque (Nord) et Montélimar (Drôme)", explique Laurent Degousée, en charge d'Amazon à SUD-Solidaires, premier syndicat représentatif. Amazon France dispose en effet de six centres de distribution où sont préparées les commandes, quatre centres de tri et une dizaine d'agences de livraison.

Et la note de l’Inspection du travail est sévère : elle estime que le groupe n'a pas mis en place les conditions nécessaires pour éviter une "situation dangereuse" sur ces quatre sites. Selon la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, citée par l'agence AEF Info, à Montélimar, "les règles de distanciation sociales préconisées pour lutter contamination des salariés ne sont pas suffisantes ou suffisamment respectées" et "la mise à disposition des produits de désinfection n’est pas suffisante. Sont aussi pointés, suivant les sites, des problèmes d’aération et de ventilation des locaux, ou de mesures de désinfection insuffisantes, comme le raconte le site Reporterre. Frédéric Duval, le directeur général France, défend depuis quelques jours le groupe dans les médias. Après RTL la semaine dernière, il était interrogé ce jeudi sur Radio Classique, et a insisté : "Nous avons mis en place des contrôles thermiques à l'entrée de nos centres de distribution, la distanciation sociale de 2 mètres est obligatoire et nos salariés portent des masques." Il a insisté sur la nécessité de leur activité qui "porte un recours aux Français dans cette période troublée. Nos centres de distribution privilégient les produits essentiels." Le groupe s'est en effet engagé à se concentrer sur les produits dits essentiels mais la liste de ces derniers reste floue. Interrogé sur la possibilité, par exemple, d’acheter des barbecues, le patron de Amazon France a défendu la nécessité de conserver une activité économique pour de petites enseignes, qui vendent via la plateforme.

Plus largement, la direction d'Amazon souligne "être en lien avec l'administration afin d'apporter tous les éclaircissements nécessaires sur les mesures mises en œuvre dans (ses) sites et pour renforcer (ses) dispositifs d'information et de contrôle". "La mise en demeure nous aide à parfaire et renforcer des mesures d'ores et déjà mises en place sur nos sites", assure-t-elle. Elle souligne aller même "plus loin que les recommandations des autorités sanitaires et gouvernementales" en distribuant "quotidiennement des masques", en assurant des "contrôles de température" et en faisant "appel à des volontaires afin d'aider chacun à rester vigilant et à vérifier que les distances de sécurité sont respectées".

Insuffisant pour les syndicats. "Plutôt que d'assumer ses responsabilités, Amazon empile des mesures inutiles comme la prise de température qui génère des concentrations de salariés avec un fort risque de contamination ou en engageant des 'safety angels', des intérimaires chargés de faire respecter deux mètres de distance (entre deux salariés), alors que même un mètre est impossible, 500 salariés travaillant en permanence au même moment sur un site", dénonce ainsi Laurent Degousée de Sud. Les syndicats demandent, en attendant que la sécurité soit assurée, la fermeture des sites. A côté de ces mises en demeure, le groupe fait face à plusieurs actions en justice. Sur le site de Lauwin-Planque, dans le Nord, la CGT et CFDT ont déposé des requêtes en référé devant les prud’hommes pour faire reconnaître le droit de retrait des salariés. Même chose à Nanterre, avec des requêtes portées par Solidaires Sud Commerces ; un dossier devrait également être déposé au tribunal judiciaire de Nanterre pour tenter de faire "ordonner sous astreinte la fermeture des sites d’Amazon" et en cas de refus de faire "limiter le volume des marchandises traitées (sur les sites de distribution, Amazon, ndlr), à 10%".

