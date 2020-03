Annulations, baisse de chiffre d'affaires et chômage partiel : la "navigation à vue" d'un petit patron face au coronavirus

Les conséquences du coronavirus s’enchaînent. Parfois où on ne les attendait pas. Et au bout de la roue, des entreprises sont en pleine difficulté. En Haute-Savoie, Vincent Gavot, gérant d’une entreprise de transport de voyageurs, voit les trajets s’annuler les uns après les autres depuis la semaine dernière. Au point de mettre son entreprise en difficulté.

L’agenda n’est pas encore totalement blanc, car sa société a plusieurs volets. "L’hiver, nous avons aussi une activité "station de ski", qui n’est pas impactée, heureusement", confie le gérant. "Le problème, c’est que pour le reste, nous n'avons pas de vision à long terme : nous travaillons avec des agences qui ne nous disent pas vraiment que c’est annulé, car elles-mêmes ne le savent pas, mais nous recommandent de faire comme si le voyage n’avait pas lieu, de ne pas engager de frais sur les réservations de parking... Nous sommes tous dans le flou et naviguons à vue, sans aucune prévision, d’autant que le gouvernement ne donne pas de date d’éventuelle levée des mesures". Ce qui, d'ailleurs, ne résoudra pas pour autant le problème, tant la psychose est grande : "Même si dans deux semaines, les activités sont à nouveau autorisées, cela ne veut pas dire que tout ce qui a été annulé va reprendre. Certains vont en effet plus loin que la règle, par précaution. C’est le cas d’un voyage scolaire qui devait aller au Futuroscope, qui vient d’être annulé."

Si le dossier est accepté, la règle du chômage partiel veut que l'employé soit rémunéré à 70% de son salaire, payé par l’employeur. L’employeur, lui, touche une indemnité de 7, 65 euros de l’heure. Ce qui, évidemment, est loin de compenser la perte générale. "Sachant qu’un salarié payé 13 euros de l’heure a un coût de revient pour l’entreprise de 26 euros", précise Vincent Gavot. "Ce n’est pas facile pour l’employeur, mais ça ne l’est pas plus pour le salarié : il perd 30% de son salaire, et les heures supplémentaires et les primes habituelles qu'il pouvait avoir, liées à ses déplacements, ne sont pas prises en compte. C’est une perte sèche." Et pour le salarié, c’est loin d’être des vacances : "30% des heures chômées, ça veut dire qu’on peut leur demander de venir travailler deux heures par jour. Il nous reste tout de même des transports scolaires à assurer matin et soir, donc ce n’est pas une mesure qui peut leur permettre de partir une semaine dans leur famille."

Avec cette économie ralentie, Vincent Gavot a pensé au chômage partiel. Même si ce serait inédit pour lui. Il s’est renseigné via son syndicat professionnel, la Fédération nationale des transports routiers de voyageurs. Mais pour l’instant, cela lui parait compliqué. "On nous dit qu’une des conditions pour pouvoir avoir droit au chômage partiel est qu’il faut que les congés des salariés des années précédentes soient épurés. Il faut aussi que les salariés aient toutes leurs formations à jour, alors que les centres de formation sont complets six mois à l’avance. Il faut, enfin, demander une autorisation à la direction du travail, qui prend un délai de 15 jours pour étudier le dossier."

Vincent a un peu évoqué le sujet dans son entreprise. "On commence à en parler. Pour l’instant, on va tout faire pour y échapper, on espère que l’activité redémarrera assez vite. On fonctionne avec des congés payés, on essaie de trouver un équilibre." Car lui garde un semblant d’activité avec le transport scolaire. Précaire évidemment. "Les transports scolaires, cela occupe six chauffeurs sur 10, trois heures par jour", précise-t-il. Mais il pense aussi aux collègues spécialisés dans le transport linguistique qui, eux, voient toute leur activité s’effondrer. "Cela va être catastrophique pour eux."

Mais tout est tellement changeant qu'il se prépare lui aussi au pire. Notamment en regardant ce qui se fait en matière de transport scolaire dans les autres départements. "Il me semble que dans l’Oise, les transports scolaires ont été annulés", dit-il. "Si les marchés publics ont été traités en délégation des service public, il n’y a rien qui prévoit une indemnisation pour les entreprises sous-traitantes. Il faut donc espérer que ça n’aille pas jusque-là."

Dans ce contexte hyper sensible, tout se joue au jour le jour. "On va attendre le plus longtemps possible, tant que la situation financière le permet", répète Vincent Gavot. "Après il faudra certainement que l'on se mette autour de la table avec les banques pour revoir nos échéances. Nous avons de gros investissements sur le matériel, sur les véhicules, qu’ils roulent ou pas, et toutes les charges fixes qui tombent. Il va donc certainement falloir négocier avec elles sur les échéances." Le patron se donne encore deux trois jours pour les contacter.