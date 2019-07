Anxiolytiques, antidépresseurs : les licenciements collectifs affectent la santé mentale des salariés qui restent

Les licenciements massifs peuvent aussi entraîner une augmentation de la charge de travail, une diminution de l’autonomie et de la coopération au travail pour les collaborateurs qui restent en poste. Sans compter un ressenti psychologique : "Voir leurs collègues devenir chômeurs peut avoir un impact psychologique préjudiciable sur eux. Ils peuvent être affectés par un sentiment de culpabilité ou d'échec." Il faut apprendre, aussi, à vivre sans ces collègues, connus et peut-être appréciés. C’est, enfin, au niveau de l’organisation du travail, tout un équilibre qui flanche, avec une partie du service ou de l’entreprise qui disparaît… Une vraie amputation et un deuil à faire pour celui qui reste.





Les résultats de l'étude mettent par ailleurs en évidence le fait que les salariés appartenant aux groupes socio-économiques les moins favorisés sont davantage affectés par ces troubles de santé mentale. L’hypothèse formulée par les chercheuses est que ces travailleurs sont plus touchés par les licenciements massifs. Ils ont donc un sentiment accru d'insécurité d'emploi. Les cadres et CSP+ seraient moins taraudés, car ayant la possibilité de retrouver plus facilement du travail. Mais il est aussi possible que, disposant de revenus supérieurs, ils aient la possibilité de soigner leur souffrance au travail via les psychothérapies.