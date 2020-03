Déjà 40.00 candidats pour aller travailler dans les champs, mais de nombreuses questions

40.000 candidats, en 24 heures. L’appel à mobilisation fonctionne, pour l’instant. Cela suffira-t-il au monde agricole ? Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a lancé mardi matin un "appel à l'armée de l'ombre des hommes et des femmes (qui) n'ont plus d'activité" en raison de la crise liée au Covid-19, les invitant à "rejoindre la grande armée de l'agriculture française". En ce printemps, le secteur est en effet en quête de main d'oeuvre pour des multiples travaux, allant de la récolte des fruits et légumes, aux semis de printemps ou à la taille de la vigne et des arbres fruitiers. Une façon pour le gouvernement d’appuyer l’appel à l’aide des agriculteurs, relayés par la FNSEA, le principal syndicat du secteur.

Au premier bilan, mercredi, les bonnes volontés commencent donc à répondre présent. D’après Jérôme Volle, viticulteur en Ardèche et président de la commission emploi à la FNSEA, "plus de 40.000 personnes se sont inscrites" sur le site desbraspourtonassiette.wizi.farm . Derrière tout cela, "au moins 24.000 fiches très bien renseignées", avec le profil, la disponibilité, la zone géographique. Les 16.000 autres candidats potentiels ont sans doute été victimes, selon lui, du succès de l'opération : "II y a eu un bug informatique, à un moment donné. Dans l'après-midi, il y a eu un rush qui a été compliqué à gérer". Ces personnes vont être recontactées pour compléter leur fiche.

L’appel aux bras a donc été entendu. Mais si des dizaines de milliers de personnes se manifestent, affleurent aussi nombre de questionnements, comme en témoignent les commentaires sous notre appel à témoignage publié sur Facebook. Une incompréhension, des doutes, des craintes parfois sur la sécurité. Félix juge "contradictoire la déclaration du ministre" : "On ne peut déjà pas aller voir un membre de notre famille, alors comment pourrions-nous donc aller aider ou travailler pour des agriculteurs qui ne sont pas nos voisins direct ?" "On nous dit pas de footing pas de promenades, mais allez bosser dans les champs ? C’est réfléchi comme suggestion", écrit aussi Elisabeth. Julien non plus ne comprend pas. "On ne doit pas aller travailler et on nous met en chômage partiel, mais il faudrait encore aller aider ailleurs ?"

Certaines réactions montrent aussi que le message a parfois été mal compris et confondu avec un appel à bénévolat. Ainsi, Marie s’insurge : "On se moque de qui ? On nous dit restez chez vous, et d'un autre soyez bénévoles pour les agriculteurs ? Dans un autre contexte oui, avec plaisir, mais là on a le malheur de sortir on se fait verbaliser si notre attestation est mal remplie." Tout comme Eric, qui voit un "retour des kholkozes" : "Vous n’avez pas le droit de travailler dans votre boite... Mais vous devriez aller bosser gratis dans les champs."

Quelques-uns, cependant, manifestent leur soutien à la filière. "Nous avons toujours besoin d'agriculteurs c'est grâce à eux que nous mangeons et ils ne comptent pas leurs heures respect pour eux", écrit ainsi Renée. Certains sont prêts, mais se questionnent. Comme Carole, qui veut bien apporter son aide : "Mais comment faire ? Mon gendre est vigneron, je ne peux pas me rendre sur son domaine distant de 120 kilomètres, ça m’est interdit, confinement oblige."