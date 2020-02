Application Mon Compte formation : trois mois après, qui l'a utilisée et pour quoi faire ?

C’est un "succès populaire", voire un "tournant historique", rien que cela ! Trois mois après le lancement de l’application Mon Compte Formation, le ministère du Travail se frotte les mains : depuis le 1er novembre, elle a été téléchargée plus d’un million de fois. Et au total, l’application et le site internet moncompteformation.gouv.fr ont accueilli plus de 5 millions de visiteurs uniques.

Au final, d’après les chiffres, 160.000 Français ont déjà constitué un dossier de formation et 2.000 ont déjà terminé une formation. Les plus plébiscitées restent grosso modo les mêmes que celles des années passées : permis de conduire, bilan de compétences, création et reprise d’entreprise, langues et digital. Des formations généralement plus courtes et moins chères.

Le ministère note avec intérêt que le public qui utilise l’application est composé, aux deux tiers, d’ouvriers et d’employés. Une bonne nouvelle pour la démocratisation de l’accès à la formation : "Si cette tendance se confirme, l’appli CPF constituera un tournant historique car l’accès à la formation, bénéficiait jusqu’à présent majoritairement aux cadres et aux personnes les plus qualifiées", indique le gouvernement.