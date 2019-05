Après le bac : quels sont les métiers qui embauchent le plus (et ceux qui mènent au chômage) ?

Voilà pour les secteurs porteurs. Reste à savoir sur quels critères les jeunes bacheliers choisissent leur entreprise. Et sans grande surprise, le salaire est la première motivation (à 36%), suivi par l'ambiance qui règne au sein de la société à plus de 30%. La question des horaires arrive en troisième choix avec 21%, bien loin devant la promotion interne (9%) ou la formation (4%). Par ailleurs, contrairement aux idées reçues, la majorité des jeunes ne souhaite pas papillonner d'un point de vue professionnel : 36% des bacheliers sondés espèrent rester 5 ans ou plus dans la même entreprise et 33% entre 3 et 5 ans.





En revanche, ils devront sans doute faire une croix sur le CDI : en raison de leur manque d'expérience dans le milieu professionnel, mais aussi parfois par choix pour avoir plus de souplesse et en apprendre davantage sur un métier, les jeunes diplômés signent en grande majorité (54%) des contrats d'intérimaires, puis des CDD (34%).