Argent ou avantages en nature, que préfèrent les salariés ?

Au travail, pour motiver et fidéliser les collaborateurs, il y a le salaire… et les avantages plus indirects, mais qui peuvent parfois être tout aussi incitatifs. Le guide des Salaires 2020 réalisé par Robert-Half, fait le point sur l’impact de ces différents leviers. L'enjeu est d'autant plus important que le marché est fortement déstabilisé, en faveur des cadres, et qu'il faut donc... les attirer, ou les retenir.

Un premier enseignement de l'étude est que le salaire reste l’élément clé : la rémunération arrive en première position des critères considérés comme importants dans un emploi. En effet, 66% des collaborateurs privilégient la rémunération à l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle (49%), ou au sens du travail et des missions (43%).