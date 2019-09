Artisanat et hôtellerie : entre chômage et difficultés de recrutement

JT 13H - Si l'hôtellerie, la restauration et les travaux publics sont les secteurs qui offrent le plus de perspectives d'embauche, ils font face à une difficulté de recrutement.

Avec des chiffres du chômage qui se sont bien améliorés, l'artisanat et le commerce de proximité sont ceux qui embauchent le plus. Près de 18% des entreprises de ces secteurs ont recruté au moins deux salariés depuis un an. Dans l'hôtellerie, cette bonne nouvelle est à relativiser car la profession manque déjà de bras. Avec un métier exigeant physiquement et en termes d'horaires, les entreprises du secteur se transforment socialement pour attirer des candidats. En effet, elles sont dans l'obligation d'améliorer leurs conditions de travail.



