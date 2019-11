Assouplissement du travail de nuit : le gouvernement renonce à sa mesure et renvoie à une concertation

Les syndicats critiquaient vivement le projet, la CGT accusant notamment la ministre du Travail de se comporter comme "le bras armé de la grande distribution" et exigeant le retrait d'un projet allant selon elle "impacter, une fois de plus, les salariés les plus précaires, souvent des femmes avec des charges de famille". Le gouvernement renonce finalement à assouplir dans le cadre d'un projet de loi les règles du travail de nuit dans les commerces alimentaires, renvoyant le sujet à une concertation de six mois, indique ce mardi l'AFP, qui a appris ce changement de pied auprès du ministère du Travail.

Un projet de loi modifiant "diverses mesures d'ordre social", prévu ce mercredi au menu du conseil des ministres, proposait d'ajouter aux secteurs dérogatoires les commerces alimentaires, leur permettant ainsi de rester ouverts jusque minuit, sans avoir recours au travail de nuit, à la condition de ne pas ouvrir avant 7 heures le lendemain matin.