Assurance chômage : les cinq assouplissements qui devraient aider les demandeurs d'emploi

L’idée, avant tout, est de protéger les personnes les plus vulnérables. La situation de confinement et les conséquences de l’épidémie de Covid-19 sur le marché du travail limitent les opportunités de reprise d’emploi des chômeurs. Sur ce point, le ministère du Travail tient depuis le début à montrer qu'il a bien pris la mesure du problème.

"Cette crise sanitaire est inédite et ses conséquences économiques et sociales le sont tout autant", écrit ainsi la ministre du Travail Muriel Pénicaud dans un communiqué publié ce mercredi. "Nous protégeons les salariés grâce au dispositif du chômage partiel, qui devient le plus protecteur d’Europe. Pour ne laisser personne au bord de la route, nous prenons également des mesures d’urgence pour adapter les règles de l’assurance chômage afin de lutter contre la précarité et de protéger les plus vulnérables."