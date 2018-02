Attention à vos propos sur Facebook!

Les réseaux sociaux permettent de s'exprimer, où que l'on soit. Une employée d'une entreprise commerciale a écrit des propos désobligeants sur ses collègues durant son arrêt de travail. Les prud'hommes et la justice lui ont donné tort et ont approuvé son licenciement même si elle a reçu un remerciement de la part de ses employeurs. Qu'est-ce qui différencie les messages privés et publics ? Quels sont les risques de sanctions possibles ?



