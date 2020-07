"Au sein du groupe Air France, c’est Hop! qui dérouille !" : la colère des salariés à Nantes

"1.020 suppressions de postes, cela représente quasiment la moitié des effectifs. Il y a des familles entières qui vont rester sur le carreau. Ce n’est pas acceptable !", s’indigne Carole Boué, depuis plus de 20 ans dans le groupe Air France. Ce vendredi matin, des dizaines de salariés de la filiale régionale d'Air France Hop! se sont rassemblés à Morlaix, site que la compagnie compte fermer, et devant le siège à Nantes (Loire-Atlantique) où se déroulait une réunion lors de laquelle la direction a confirmé la suppression de 40% des quelque 2.400 emplois.

Une décision liée au plan d’économies opéré chez Air France pour surmonter la crise sanitaire. "Au sein du groupe Air France, c’est Hop! qui dérouille. Sous prétexte de Covid, ils sont en train de se débarrasser de la compagnie", déplore Marc Fradet, pilote de ligne et président du Flight Union Cockpit (FUC), troisième syndicat de pilotes de la compagnie aérienne Hop! Air France. "On veut conserver le maillage et l’empreinte territoriale de Hop! qui permet de désenclaver énormément de régions", souligne Etienne Rossignol, chef de cabine et élu au sein du CE de Hop!