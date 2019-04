Auto-entrepreneurs : les 5 principaux changements de 2019

C’était l’une des promesses électorales d’Emmanuel Macron. Son entrée en vigueur permet désormais aux micro-entrepreneurs de toucher 800 euros par mois pendant six mois, via l’allocation des travailleurs indépendants. Mais les conditions d'accès sont très restrictives : il faut avoir travaillé au moins deux ans avec au minimum 10.000 euros de revenus et être placé en redressement ou liquidation judiciaire pour en bénéficier.