Baisse du chômage : pourquoi les jeunes, les hommes et certaines régions en bénéficient davantage

Les chiffres du chômage sont en baisse pour le 4e trimestre 2019, et c’est bon signe. Car cela confirme la tendance de l’année : l'embellie est bel et bien là. D’après les données publiées ce lundi par Pôle Emploi et la Dares, le chômage a nettement baissé en 2019 en France, avec 120.700 demandeurs d'emploi sans activité en moins (-3,3%). C’est la plus forte baisse depuis la crise de 2008, portée par les créations d'emplois.

Au quatrième trimestre 2019, les chiffres montrent que le nombre moyen de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue plus chez les hommes (-1,9 %) que les femmes (-1, 4%). Comment expliquer cette différence ? "Ce décalage entre hommes et femmes est généralement dû à la structure de l’emploi", explique Xavier Timbeau. "Il faudrait regarder plus en détail, mais on sait qu’il y a un peu moins de destructions d’emplois dans l’industrie, qui recouvre plus souvent des emplois masculins. De la même façon, il y a beaucoup de créations d’emplois dans le bâtiment, qui est un secteur également plus masculin. Sans doute que les créations d’emplois dans les services - où il y a plus de femmes - sont moins dynamiques."

En revanche, l’économiste appelle à considérer les chiffres sur une année. "Et là, il n’y a pas de grande différence : sur un an, la baisse est de 3,2% pour les hommes et de 3,1% pour les femmes."