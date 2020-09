Bars, restaurants, salles de sport fermés ou au ralenti : quels dispositifs pour les aider ? Photo d'illustration − iStock

DIFFICULTÉS - Qu'il s'agisse du fonds de solidarité ou du prêt garanti par l'Etat, le gouvernement a assuré ce jeudi qu'il maintiendrait les aides pour les entreprises affectées par les nouvelles restrictions liées à la deuxième vague de Covid-19.

La nouvelle mise à l'arrêt ou au ralenti des bars, restaurants et salles de sport, dans certaines zones, dans l'espoir de freiner l'épidémie est un coup dur pour les entreprises concernées. Elles pourront cependant continuer à bénéficier des dispositifs existants tels que "le prêt garanti par l'Etat ou le fonds de solidarité", a assuré la secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire, invitée ce jeudi 24 septembre chez BFM Business. L'occasion de rappeler en quoi consistent dans les grandes lignes ces deux dispositifs qui couraient déjà jusqu'à la fin de l'année.

Le fonds de solidarité jusqu'à 6.500 euros par mois

Le fonds de solidarité est une aide défiscalisé de 1.500 euros par mois destinée aux TPE, indépendants et micro-entreprises et financée par l'Etat et les régions. A sa création, au début de la crise sanitaire, le dispositif s'adressait aux entrepreneurs des secteurs les plus touchés ayant dû arrêter leur activité ou ayant enregistré une baisse d’au moins 50 % de leur chiffre d’affaires. Ce fonds a été prolongé jusqu’au 31 décembre mais, depuis le 1er juin, il est réservé aux entreprises de l'hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture et secteurs connexes subissant une très forte baisse d’activité. Dans certains cas, une aide complémentaire jusqu'à 5.000 euros peut être accordée.

Prêt garanti à 90% par l'Etat

Le prêt garanti par l'Etat est destiné à soulager la trésorerie des entreprises dont les recettes ont chuté ou disparu en raison du ralentissement ou de l'arrêt de leur activité liés à la situation sanitaire. Il peut être demandé à leur banque habituelle par toutes les entreprises, quelles que soient leur taille ou forme juridique. La garantie de l'Etat peut couvrir 90% du prêt pour les plus petites entreprises. Cela facilite l'obtention du crédit car la banque est ainsi assurée de récupérer la quasi totalité de ses fonds même si l'emprunteur fait faillite et ne peut plus honorer ses remboursements.

Des attentes sur les charges et la perte d'exploitation

Pas suffisant cependant pour les représentants des secteurs concernés, qui reçus ce jeudi midi par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Parmi les principales demandes que les intéressés devaient exprimer à Bercy, selon leurs déclarations à nos confrères de l'AFP : - La prise en charge par l'Etat des loyers et charges fixes (et non pas un simple report) pour les établissement contraints de fermer. - Une indemnisation de la perte d'exploitation pour ceux devant baisser le rideau à 22h.

Pour rappel, les nouvelles mesures de restriction annoncées mercredi soir par le ministre de la Santé Olivier Véran consistent à fermer les bars et restaurants dans la métropole d'Aix-Marseille et en Guadeloupe à partir de samedi et à réduire les horaires d'ouverture des bars dans la plupart des grandes villes dont Paris à partir de lundi. En outre, dans ces localités, les salles de sport et gymnases seront fermés.