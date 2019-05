Bas-Rhin : une nouvelle plateforme pour trouver un emploi

Dans le Bas-Rhin, le département a mis en place une sorte de plateforme qui met en relation les chômeurs et les entreprises qui cherchent à recruter. Baptisé Job Connexion, l'outil permet de sélectionner les candidats en fonction de nombreux critères. Il fonctionne comme un site de rencontres, en identifiant des points communs entre employeurs et bénéficiaires du RSA.



