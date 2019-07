Bassin d'Arcachon : des postes à pourvoir pour cet été

Au moins 500 000 saisonniers ont été embauchés cette année 2019 pour les vacances d'été. Pourtant, recruter des jeunes à cette saison représente une difficulté pour les employeurs. En effet, il est rare de trouver des candidats compétents et expérimentés. Dans le Bassin d'Arcachon, le responsable d'un camping a du mal à trouver un maître nageur.



