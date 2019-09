Bâtiment : 25 000 emplois à saisir !

JT 20H - Après une phase plutôt morose, le secteur du bâtiment prévoit de créer 25 000 emplois d'ici à la fin de l'année 2019.

Des très bonnes nouvelles sur le front de l'emploi. Près de 46 000 postes ont été créés dans le secteur privé, au deuxième trimestre. Même le bâtiment, après une longue crise, va réembaucher massivement. Le secteur prévoit de créer 25 000 emplois cette année 2019. Les menuisiers, les chauffagistes et les spécialistes de l'électricité sont particulièrement recherchés.



