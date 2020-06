"Beaucoup de tristesse et de déception" : ces entreprises contraintes de mettre la clé sous la porte

Mais à Pornic, en Loire-Atlantique, Benoit Monier fait le raisonnement inverse : il veut s'accrocher. Il y croit. Il est dirigeant d’un espace de loisirs qui a rouvert il y a quelques jours. Son complexe sportif est flambant neuf, sorti de terre il y a un an. C'est sans doute pour cela qu’il est prêt à s’endetter pour ne pas devoir mettre la clé sous la porte. Son entreprise a besoin de 60.000 euros pour passer la crise. Avec son associé, ils ont demandé un prêt garanti par l’Etat, mais la banque refuse pour l'heure de le leur accorder.

"On ne perd pas espoir, on est là, on se bat, on est une entreprise jeune, dynamique, on est sportifs, on ne lâchera pas", raconte Benoit Monier. Ils peuvent compter sur le soutien de leurs clients, présents en nombre depuis l’ouverture. Mais sans le soutien de la banque, les prochaines semaines seront plus que compliquées : l’entreprise n’aurait pas le choix, elle devrait fermer.