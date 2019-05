Belfort : General Electric annonce la suppression de 1 050 emplois

Le groupe General Electric de Belfort annonce la suppression de 1 050 emplois. Un quart des salariés du site se retrouveront au chômage. Le maire de la ville concernée est remonté contre cette décision brutale d'autant plus que celle-ci impactera la vie des sous-traitants, mais également des habitants. Les syndicats évoquent, quant à eux, une trahison de la part du groupe. Une mobilisation est faite pour trouver une alternative à l'emploi dans la région.



