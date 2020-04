Près d'un salarié sur deux en chômage partiel : atteint-on un palier ?

Un nouveau décompte avec des chiffres toujours plus importants. "Ce matin, ce sont 9,6 millions de salariés qui gardent leur contrat de travail, sont au chômage partiel mais dont le salaire est payé par l'Etat", a indiqué la ministre du Travail Muriel Pénicaud sur RTL, évoquant une "situation tout à fait hors du commun, qu'on n'a jamais connue en France". "On est quasiment à un salarié sur deux dans le secteur privé dans le pays".

Pourtant, malgré ces hausses quotidiennes, on peut penser qu’un "seuil", ou en tout cas un plateau est en passe d'être atteint. Le volume de demandes d’autorisation s’infléchit légèrement au fil des jours, sans doute dû au fait que les entreprises qui prévoyaient d'avoir recours au dispositif ont effectué leur démarche.

Ce dispositif, un des piliers de la politique de soutien du gouvernement à l’économie, ne va pas se clore avec la fin du confinement. "Le 11 mai, on ne ferme pas le chômage partiel, sinon il y aurait des catastrophes", déclare ainsi la ministre Muriel Pénicaud. "Mais ça va être dégressif, au fur et à mesure que l'activité reprend, on a besoin de moins de chômage partiel " Par exemple, si un chef d'entreprise qui a 100 salariés demain retrouve de l'activité, du marché, qui lui permet de rappeler 20 de ses salariés (…), à ce moment-là on continuera le chômage partiel sur 80 (salariés, NDLR), ça pourra être dégressif en proportion de la remontée de l'activité. C'est important car ça permet de ne pas être dans le tout ou rien", a affirmé la ministre.