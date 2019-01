Bonus-malus sur les contrats courts : le patronat claque la porte des négociations sur l'assurance-chômage

Un timing qui ne doit rien au hasard. Alors que le gouvernement a envoyé aux partenaires sociaux une lettre de cadrage fixant à une fourchette de 3 à 3,9 milliards les économies à faire faire à l'assurance-chômage, la mise en place d'un système de bonus-malus pour décourager le recours aux petits contrats était une ligne rouge à ne pas franchir pour le patronat, qui ne s'en cachait d'ailleurs pas. Pas de quoi émouvoir l'exécutif, de la ministre du Travail Muriel Pénicaud à Emmanuel Macron qui, jeudi 24 janvier à Bourg-Le-Péage, avait renouveler son soutien à cette réforme : "Je souhaite qu'on aille au bout, branche par branche, parce que c'est vertueux."





Malgré les précautions du chef de l'Etat, qui a pris soin de ne viser que "les entreprises qui s'habituent à prendre des gens qu'elles ne vont pas former dans l'entreprise", le chiffon rouge avait été agité une fois de trop. Ce que le Medef a regretté dans un communiqué : "Le président de la République vient d'intervenir publiquement, semblant indiquer que le bonus malus se mettra en place, quelque soit le résultat de la négociation". Même son de cloche du côté de la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui exige "un éclaircissement de l'exécutif" et dont le patron François Hommeril s'est exprimé ainsi sur Twitter : "Si la fin de l'histoire est écrite, autant qu'Emmanuel Macron écrive le reste".