BOOSTE TA CARRIÈRE - 6 conseils pour captiver votre auditoire lors d'un entretien d'embauche ou une prise de parole

Et surtout, il n'y a pas que le fond. Pensez-vous aussi à vous préparer sur le plan non verbal (posture, gestes, mains, sourire, look) et vocal (ton, rythme, volume) ? Combien de temps passez-vous à vous préparer sur la forme ?

Alors, combien de temps passez-vous à préparer ce que vous allez dire pour un entretien ou pour toute prise de parole en public ? Sachant qu’un entretien pour un job dure entre 30 minutes et 1h30 en moyenne, il est primordial de le préparer. En règle générale, plus un temps de parole est court, plus vous devez prendre le temps de l'anticiper.

Le célèbre président américain Abraham Lincoln a dit : "Que l'on me donne six heures pour couper un arbre, j'en passerai quatre à préparer ma hache". Tout est dit : une bonne préparation évite souvent de gros efforts de réparation. Et c'est le problème : on se prépare souvent mal.

Albert Mehrabian, professeur de psychologie de l’université de Californie (USA), a mis au jour "la règle des 3 V". Le poids du verbal s’élève à 7% de votre communication. 38% de celle-ci est vocale (intonation, rythme) et 55 % visuelle (gestes, posture, look). Au total, 93% de la communication orale serait donc non verbale. En d’autres termes, ce que vous dites est important. Mais ce qui fait la différence, c’est votre non-verbal et votre vocal !

Pour appuyer ses propos, Vanessa Van Edwards, également chercheuse et auteur d’une des conférences Tedx les plus vues, a prouvé que plus on arrive à raconter ce que l’on dit avec des gestes, plus on est passionnant et impactant. Le poids des mains est ainsi 12,5 fois plus important que ce qui est dit. Autrement dit, on retient davantage un geste qu’un mot.