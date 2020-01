BOOSTE TA CARRIÈRE - 7 conseils pour faire de 2020 un grand cru personnel et professionnel

La science de la réussite s’appuie désormais sur les travaux des neurosciences et confirme que plus on a de pensées positives ou plus on est optimiste, plus on attire des choses positives dans sa vie. Je sais, quand on a que de mauvaises nouvelles, qu'il est difficile de voir la vie en rose. Mais, c’est justement à ce moment-là qu’il faut savoir avancer et rebondir.





Mon conseil est simple. Chaque matin, conditionnez-vous.

Au réveil, affirmez et décidez qu’aujourd’hui, vous allez vous comporter de façon optimiste face à tout ce qui va arriver. Vous devez tenir cet engagement pendant 60 jours pour que cela change vos habitudes de pensées. Fonctionner ainsi va changer les relations que vous avez avec vous-même, ainsi que vos relations avec les autres.