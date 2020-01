BOOSTE TA CARRIÈRE - Adoptez ces attitudes pour doper vos résultats (et changer votre vie)

Avez-vous déjà fait croire quelque chose qui était faux à un membre de votre famille ? À un collègue ? Il est probable que oui. Je me rappelle ainsi de Bernard, ingénieur commercial dans une entreprise de logiciels réputée. Il espérait une promotion, et son boss lui avait dit qu'il l’obtiendrait s’il atteignait ses objectifs. Ce qu'il a fait. Mais il n'a pas eu la promotion. Voici une croyance. Ce n'était pas la vérité, mais elle a influencé le comportement de Bernard.

Jusqu'à quel âge avez-vous cru au père Noël ? Pour la moyenne des Français, c'est jusqu'à 6 ans. Et nous y avons tous cru ! Qui n’a pas fait une demande au vieux bonhomme rouge le soir dans son lit, ou envoyé une lettre avec sa liste de cadeaux ? Quand nous croyons à quelque chose, cette croyance a un fort impact sur nos vies. Qu’elle soit vraie ou fausse, cela influence nos pensées, nos émotions et nos actions.

Il y a des croyances qui nous dynamisent et nous boostent ("tu as du potentiel, tu es intelligent, compétent") et d’autres qui nous ralentissent ou peuvent nous détruire ("tu es nul, tu es un bon à rien, tu es moche"…). Ce qui est intéressant avec elles, c'est que, comme on peut ne plus croire au père Noël (ce qui a changé votre perception de Noël ainsi que vos comportements pendant cette période), on peut changer volontairement de croire à ce que l’on veut ou pas.