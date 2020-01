BOOSTE TA CARRIÈRE - Appliquer ces 8 conseils vous rendra plus efficace au travail

Le bonheur et la productivité sont-ils liés ? L’université d’Oxford a récemment mené une étude mettant en évidence le fait qu’un employé heureux est 13% plus productif qu'un autre qui ne l'est pas. Et selon d'autres travaux réalisés par l'institut Easy Panel, qui évaluent à 3891 euros le coût annuel d'un salarié perdant 30 minutes par jour, plus de deux tiers des personnes perdent trop de temps au travail.

Alors découvrez ci-dessous 8 outils puissants pour y être plus efficace.