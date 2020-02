BOOSTE TA CARRIÈRE - Bien s'habiller et se démarquer : six conseils pour construire votre "power look" istock

#ÉPISODE28 - Dans ce rendez-vous de notre rubrique Work, François Thibault, consultant en leadership et "soft skills", propose ses conseils pour "booster" votre carrière. Aujourd'hui, il nous parle de style au travail ou lors d'un entretien d'embauche : comment l'adapter à ses ambitions ?

Vous ne le saviez peut-être pas, mais le non-verbal joue sur la perception que l’on a de vous : on l'estime à hauteur de 55%. Son poids ne doit donc pas être négligé dans la vie professionnelle et personnelle, ce non-verbal comprenant non seulement l'attitude, mais aussi le look et les choix vestimentaires. "Il ne faut pas juger sur les apparences, il faut être moins superficiel, aller voir à l’intérieur", me direz-vous. Mais qui le fait vraiment ? Et encore plus dans le monde du travail ? N'est-ce pas une pensée utopique alors que l’on ne prend même plus le temps de faire connaissance, en zappant des profils sur Linkedin ou Tinder ? Traiter son apparence avec superficialité, c’est la négliger, n’y accorder aucune importance.

À la vue de n’importe qui, une émotion apparaît, qu’on le veuille ou non. Il est difficile de ne pas mettre les gens dans des "catégories". La tenue et l’expression corporelle sont les premières choses que l’on voit. Il existe bel et bien une discrimination par la tenue vestimentaire (prendriez-vous une personne négligée pour un job ?) , tout comme il y en a par le physique, même si pour beaucoup, c’est dur à admettre. J’ai analysé les croyances auprès de mes clients et voici deux exemples de raccourcis qui sont souvent faits : "Sa tenue est négligée, il ne doit pas être organisé" ou "sa tenue est 'bling-bling', il ne doit pas être sérieux ni aimer l’authenticité". Pourtant, il est facile de bien s’habiller, il suffit de remplir ces 3 critères :

1 Mettre des vêtements qui vous vont Des vêtements qui vous vont, c’est-à-dire adaptés à votre morphologie. Si celle-ci change, attention à ne pas oublier de les faire évoluer.

2 Avoir une tenue coordonnée... Cela peut paraître simple, mais pour la plupart des personnes, c'est compliqué. Il y a des règles simples à appliquer, notamment en termes de couleur. Vous n’êtes pas obligé de prendre des risques !

3 ... Pratique et adaptée à la situation Il est important d’acheter des vêtements pour le quotidien. Et dans la vie, il y a des situations décontractées et des situations un peu plus habillées. Il est essentiel de bien les jauger pour adapter votre tenue au type d’événement.

Ces trois premiers points vous permettent de définir une tenue juste, équilibrée, mais sûrement banale. Comment faire pour aller au-delà, voire marquer les esprits ? Le "power look" est un concept que j’ai créé pour codifier les conditions d’un look "réussi". Il faut, pour cela, ajouter trois autres critères :

1 Votre look doit refléter votre personnalité Pour refléter votre personnalité, il doit avoir une touche personnelle, qui vous distingue des autres, sans être criarde. Il y a cinq moyens d’apporter de l’audace : par la couleur, les motifs, le choix des matières, la coupe des vêtements et les accessoires. Un "power look" se construit, par exemple, avec des pièces basiques, sobres, classiques et assemblées avec une pièce originale.

2 Le "power look" est un raccourci vers vos objectifs Le "power look" doit plaire à ceux qui vous plaisent. Votre look doit être cohérent avec votre job actuel, et surtout avec celui que vous souhaitez obtenir. D'où l’importance de clarifier qui vous voulez être et ce que vous voulez avoir dans la vie.

3 Le "power look" procure de la joie Ce look est composé de pièces et de vêtements qui procurent de la joie. Peut-être avez-vous un vêtement fétiche, celui que vous mettez quand vous avez besoin d’être empli de confiance. Cette sensation est celle recherchée. Toutefois, méfiez-vous du vêtement fétiche démodé qui vous a été offert pour vos 20 ans...

Gardez en tête que cela ne prend pas plus de temps d’enfiler les vêtements pour être bien habillé que pour l'être mal. Il suffit juste de bien construire votre garde-robe. Mais quel impact ! Plus de charisme, de confiance... En soignant votre look tout en faisant ressortir votre authenticité, vous allez booster votre carrière. Et bien plus. Pour résumer, on ne naît pas en sachant s'habiller. C’est une pratique qui s’apprend. Il suffit comme toute activité de s’y intéresser, d’y passer un peu de temps au départ. Et les bénéfices sont immenses. Vous allez prendre confiance et inspirer confiance, une des conditions de la réussite.

La semaine prochaine je vous parlerai d'une fameuse méthode, appelé le "2-1" pour s'habiller facilement. Le "power look" nécessite un haut, un bas, des chaussures, soit toujours la même quantité de vêtements à enfiler le matin. Il y a 3 zones à habiller. En attendant, préparez le terrain : faites une liste de courses shopping. Définissez-y vos besoins avec précision.

François Thibault