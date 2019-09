BOOSTE TA CARRIÈRE - Ces 7 habitudes à (absolument) mettre en place pour vous forger une mentalité de réussite

#EPISODE12 - Dans ce rendez-vous de notre rubrique Work, François Thibault, consultant en leadership et "soft skills", propose ses conseils pour "booster" votre carrière. L’idée ? Vous donner des pistes de réflexion, notamment dans le cadre d'une recherche d'emploi. Aujourd'hui, voici sept conseils, ou plutôt sept habitudes à développer, pour avancer.

Tous les grands leaders et managers qui inspirent l'action et la confiance ont sept habitudes. De Jeff Bezos à Xavier Niel, ils pensent, agissent et communiquent d’une façon différente. Et si vous vous inspiriez d’eux pour mettre en place une stratégie donnant vie plus vite à vos rêves, vos projets ou votre carrière ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a en effet une science de la réussite. C’est la raison pour laquelle vous retrouvez dans de nombreux ouvrages les mêmes principes. Ceux-ci ont été codifiés. Imaginez un puzzle. Chaque pièce séparément ne sert à rien. Mais une fois assemblées, se crée alors quelque chose qui a du sens. C’est ainsi que fonctionne ces sept habitudes que j’appelle les "Pratiques du leadership charismatique". Et si vous essayiez ces sept pratiques pendant 45 jours ? C’est-à-dire le temps qu’il faut pour qu’une habitude devienne automatique ancrée dans votre cerveau.