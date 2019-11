BOOSTE TA CARRIÈRE - Cinq amis suffisent pour réussir sa carrière, c'est Aristote qui l'a dit

Aristote a dit qu'un ami est quelqu'un qui vous fait progresser. Je suis totalement d'accord avec cette définition. Et pour ma part, j'ai 5 amis fidèles qui me suivent en permanence, toujours dans le même ordre. Ils s'appellent : QUOI, POURQUOI, COMMENT, QUI, QUAND.

Mon COMMENT m'indique la direction. C’est ma stratégie, et la stratégie c'est le moyen le plus "fun", le plus court, le moins coûteux pour arriver à destination. Une stratégie est composée de 5 actions seulement , mais elles doivent être à fort impact.

Mon QUI, me dit toujours de parler de mon QUOI à tout le monde. Car l'on ne sait jamais qui pourrait nous aider. En effet, seul, on va parfois plus vite, mais moins loin, surtout si mon QUOI est ambitieux. Alors mettez votre ego ou perfectionnisme de côté et ouvrez-vous aux autres.

Enfin, mon QUAND me rappelle que le temps est précieux et qu’il est temps de passer à l'action, malgré les doutes.

Tel le code d'un cadenas, mon bien-être et mes résultats dépendent toujours de l'ordre dans lequel mes amis fidèles me suivent. Le désordre, ou mauvais ordre et je suis bloqué. Et dans ce cas là, c’est comme si j'arrêtais de nager dans l’eau. Je coule.

La vie paye pour ce que l’on fait. Alors rapprochez-vous de ces cinq amis, soyez-y fidèle et vous obtiendrez "satisfACTION". Des amis, engendre des actions, et donc cette "satisfACTIONS".

