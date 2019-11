BOOSTE TA CARRIÈRE - Comment gagner en discipline personnelle pour réaliser vos projets

Mélanie, une cliente, se définit comme une "winneuse" dans sa vie professionnelle. Dans sa vie personnelle en revanche, "c’est la catastrophe : je vais finir par faire un enfant seule", lâche-t-elle. Pourquoi se définit-elle comme une "winneuse" ? "Je sais où je vais et rien ne me fait quitter route", me répond-elle. Et à la question de savoir si elle fonctionne de la même façon dans sa vie personnelle, elle de me dit qu'elle fait "tout le contraire" : elle suit ses émotions, privilégie le plaisir du moment et n’a pas de vision. Elle cherche ce qui lui procure du plaisir au lieu de chercher l’homme qui sera susceptible de la rendre heureuse.

La discipline personnelle est nécessaire pour donner vie à vos projets ou trouver simplement un emploi, car les distractions extérieures qui sollicitent vos cinq sens sont nombreuses. Leur but est votre satisfaction immédiate. Mais le pire ennemi de la discipline personnelle vient de l’intérieur. C’est vous, votre cerveau. Votre corps et votre mental feront tout pour résister au changement et aller au plus facile, le choix de la paresse. Vous devez donc dompter votre cerveau en changeant les croyances qui vous freinent.

La discipline consiste à avoir un objectif et à s’y tenir, quoi qu’il arrive. C’est avoir une priorité n°1 et privilégier tous les choix possibles pour la satisfaire.