BOOSTE TA CARRIÈRE - Comment gérer vos priorités en distinguant l'important de l'urgent

#EPISODE15 - Dans ce rendez-vous désormais régulier de notre rubrique Work, François Thibault, consultant en leadership et "soft skills", propose ses conseils pour "booster" votre carrière. Aujourd'hui, il vous apprend à distinguer l'important de l'accessoire.

Je me rappelle de Linda, mère de 4 enfants avec un travail à plein-temps, me dire : "Mais tout est important !". Non, si tout est important, alors rien ne l’est. Et savoir distinguer l’important du non-important, ce qui est vraiment urgent de ce qui ne l’est pas, est primordial.

> Urgent et important : c’est ce qui doit absolument être fait sous peine de conséquences dramatiques. Le problème de l’urgence, c’est son caractère stressant qui peut entraîner de mauvaises décisions. Il faut réduire le stress et donc réduire l’urgence : tous les grands leaders ont du temps libre pour gérer ces urgences.

> Non urgent et important : c’est la zone la plus confortable, nous effectuons des actions à haut rendement que nous avons planifiées et que nous exécutons de façon organisée, sans stress. Nous savons ce que nous avons à faire, c’est là que nous sommes le plus performant.

> Urgent et non-important : nous avons tendance à considérer des tâches comme importantes alors qu’elles ne le sont pas nécessairement. Si vous ne payez pas vos impôts d’ici ce soir, vous allez devoir payer un extra. Mais si c’est parce que vous étiez en train de signer un contrat avec un gros client… Est-ce important ?

> Non urgent et non-important : aucune de ces actions ne vous rapproche de vos objectifs, aucune n’est concentrée sur vos priorités.