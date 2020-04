BOOSTE TA CARRIÈRE - Comment préparer la reprise en mettant à jour son profil Linkedin

Cette photo est faite pour que l'on sache à quoi vous ressemblez. Il est donc déconseillé de mettre une photo de paysage. Pour être sûr de choisir la bonne, je vous recommande de sélectionner une dizaine de photos de vous et de les montrer à plusieurs personnes de votre entourage et de votre milieu professionnel. Vous serez parfois surpris de voir que leur choix va à l’encontre de ce que vous imaginiez. Quand on se regarde, on se voit la plupart du temps de face, parfois de profil, mais rarement en mouvement. Il est donc difficile de percevoir son pouvoir de séduction.

Vos proches et vos relations, qu’elles soient personnelles ou professionnelles, vous connaissent mieux que vous-même. Ils vous voient de dos, de profil, connaissent votre sourire naturel, vos expressions de visage, votre manière de bouger… C’est pour cela qu’on est souvent surpris quand on se voit en vidéo : "Ah, je ne me reconnais pas". Notre perception de nous-même est le résultat de notre système de croyances. Si vous vous aimez bien et que vous avez une bonne estime de vous, il y aura peu de décalage. Dans le cas contraire, vous serez surpris !

> Le conseil du coach : rappelez-vous que votre photo doit être choisie pour véhiculer le bon message, créer un ressenti de sympathie et plaire à votre cible. Tant pis si ce n’est pas celle que vous préférez.