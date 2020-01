BOOSTE TA CARRIÈRE - Connaissez-vous l'effet Pygmalion ? Voici comment il peut vous aider dans votre job

Plus on vous dit que vous n’y arriverez pas, moins vous y arriverez. Plus on vous dit que vous êtes intelligent, plus vous allez le croire… et vous comporter ainsi. Cet effet se retrouve dans de nombreux cas : plus votre manager vous félicite, plus vous allez améliorer votre productivité et vos performances. Plus vous dites à un enfant qu’il a du potentiel, plus il va l’exploiter.

Lors d’une réunion où vous allez prendre la parole, plus vous croyez que l’audience vous apprécie, plus vous allez être performant. Dans un entretien professionnel, ce que le recruteur pense de vous influence votre comportement. Si vous savez qu’il a une opinion positive, vous n’aurez pas le même comportement que s’il a une opinion négative, ou si vous ignorez ce qu’il pense !

Enfin, dans le sport, plus un entraîneur croit en ses joueurs, et surtout le leur dit, plus eux-mêmes vont croire en eux et soulever des montagnes. A l'inverse, si l’on part perdant, on adopte le comportement d’un perdant.