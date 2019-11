BOOSTE TA CARRIÈRE - Découvrez comment mettre votre interlocuteur à l'aise

Observez si votre interlocuteur a l’air heureux, malheureux. Synchroniser l’état d’esprit c’est faire preuve d’empathie, terme qui vient du grec et signifie "ressentir de l’intérieur".





N'essayez pas de rendre la personne plus heureuse, même si c’est bienveillant de votre part. Le but étant de créer le contact, c'est plutôt à vous de faire preuve de compréhension et d’écoute.