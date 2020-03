BOOSTE TA CARRIÈRE - Entreprise prestigieuse ou job qui vous correspond vraiment ? Trois conseils pour bien choisir

Quand on prend une décision, on doit en assumer les conséquences. Notre vie est le résultat des décisions prises. Et il faut parfois renoncer à la facilité pour être heureux.

Alors la question que vous devez vous poser est simple lorsque vous devez prendre des décisions importantes : "Est-ce que ce job me correspond vraiment et me rendra heureux ? (vision orientée futur)" Ou plus généralement : "Est-ce une décision qui aura des conséquences futurs positives ?".

Ce qui nous ramène au point précédent. Découvrir ce qui vous correspond, ce qui nous rendra heureux.