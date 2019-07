BOOSTE TA CARRIÈRE - Et si vous preniez Elon Musk comme coach pour trouver (ou changer) de job ?

La "convention", la "normalité", "rentrer dans le moule" sont sans doute des expressions que vous connaissez. Savoir s’adapter est en effet une qualité essentielle. Mais savoir s’adapter ne veut pas dire penser, agir et communiquer comme tout le monde.





Rappelez-vous que l’on vous sélectionne pour vos compétences et vos talents, mais que l’on vous choisira toujours pour votre personnalité, vos "soft skills". Vous devez donc trouver ce qui vous différencie et ne pas avoir peur de l’exprimer. Ainsi, Elon Musk a dit que sa "plus grande erreur est probablement de compter trop sur le talent et non sur la personnalité de quelqu’un". La concurrence est sévère, alors trouvez et exprimez ce qui fait votre différence. L’épisode 2 de notre rubrique vous aidera d'ailleurs à trouver et communiquer votre différence.