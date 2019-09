BOOSTE TA CARRIÈRE - Les cinq erreurs à éviter absolument sur votre profil LinkedIn

Si vous vous lancez sur LinkedIn, votre profil doit être parfait ! Cela signifie complet : menez une réflexion sur les objectifs (trouver un job, devenir expert sur son domaine, trouver des clients…), qui vous permettra de l'adapter.





Vous devez vous appliquer sur les points suivants : le bloc du haut est ce qu’on appelle la "carte de visite". Il est composé de vos prénom et nom, d’un titre et d’un résumé. C’est le plus important car c’est ce que l'on voit en premier. Votre titre mérite également votre attention. Il ne doit être ni pompeux (par exemple, CEO alors que vous êtes tout seul dans votre entreprise) ni jargonneux (comme "expert en réflexivité"). Tout le monde doit pouvoir le comprendre.





Dans le résumé, les deux premières lignes sont les plus importantes car ce sont celles que l'on voit en cliquant sur votre profil. Pour lire la suite, il faut cliquer sur "en savoir plus". Vous devez donc soigner l’accroche en l'orientant sur ce que vous proposez, ce que vous voulez ou votre sujet d’expertise.