BOOSTE TA CARRIÈRE - Mieux se connaître pour mieux se présenter : trouvez les 20 mots qui vous caractérisent

> Trouvez votre vocabulaire personnel

"Avoir plusieurs cordes à son arc" est une image renvoyant à celle d’un archer qui doit prévoir plusieurs flèches et plusieurs cordes au cas où son matériel se casserait ou viendrait à lui manquer. Morale : il y a plusieurs façons d’atteindre sa cible. Voilà pourquoi il est important de découvrir les 20 mots qui vous définissent le mieux, qui sont votre essence même. Trouvez-les pour prendre confiance en vous et séduire votre auditoire. C’est aussi un moyen de réfléchir au sens que vous voulez donner à

votre vie.





Exercice : commencez par écrire tous les mots qui vous définissent sur une feuille, ne vous limitez pas à 20 ! Quelles sont les valeurs de vie qui sont importantes pour vous ? Qu’est-ce qui génère chez vous de la joie ? Quelles sont les choses les plus précieuses pour vous ? Quelles sont les qualités qui vous caractérisent… et que vous êtes fier d’avoir ?





> Répartissez tous vos mots selon les cinq domaines suivants : traits de personnalité ; compétences (diplôme, atouts) ; passions (centres d’intérêt, rêves, envies) ; accomplissements professionnels et personnels et enfin vos valeurs et spécificités (ce qui vous tient à coeur : vos idées, convictions, causes).





> Réduisez votre liste

Devant chaque mot, prenez le temps de réfléchir à la raison pour laquelle vous le jugez important. Vous l’avez choisi spontanément, pourquoi ? Ensuite, déterminez de 1 à 10 pour chaque mot à quel point il vous caractérise.





> Enfin, sélectionnez les 20 mots ayant obtenu les notes les plus hautes car ils sont ceux qui vous caractérisent le plus.





Écrivez-les à part, relisez-les pour intégrer le fait que ces mots, c’est vous. Ce ne sont pas des mots d’apparat pour épater la galerie, mais votre vous réel et authentique.





Ces mots sont votre force et vous pouvez être fier d’eux, alors faites tout pour que votre vie, vos actions, votre look et vos choix soient en accord avec cela. Désormais, quand on vous demandera de vous présenter, vous pourrez choisir un ou plusieurs de ces mots pour mettre en avant votre personnalité, vos compétences, vos accomplissements, vos passions et vos valeurs.





> LE CONSEIL : Gardez toujours à l’esprit 3 mots-clés vous définissant le mieux pour ne pas être pris au dépourvu, en toutes circonstances.